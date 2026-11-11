Elina Svitolina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Elina Svitolina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de noviembre de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este miércoles no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|23/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 6-3, 2-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Sonay Kartal
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hanyu Guo
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Karolina Muchova
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Diana Shnaider
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-6)
| Caty McNally
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Naomi Osaka