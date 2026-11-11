Elina Svitolina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Elina Svitolina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(6) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este miércoles no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova 23/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina 16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Sonay Kartal 15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-4) Hanyu Guo 14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova 09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 7-6) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Karolina Muchova