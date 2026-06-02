Elina Svitolina - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) este martes a las 12:45.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/08/2024 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic 29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Tamara Korpatsch 27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-0, 6-4) Kaitlin Quevedo 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Anna Bondar 16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.