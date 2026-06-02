Elina Svitolina - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(15) este martes a las 12:45.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/08/2024
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (2-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tamara Korpatsch
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Anna Bondar
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Viktorija Golubic
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Katie Volynets
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|02/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Marta Kostyuk