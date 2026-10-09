Elise Mertens - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Elise Mertens - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
La tenista belga Elise Mertens(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este viernes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Iga Swiatek
|18/04/2024
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elise Mertens
Últimos Resultados de Elise Mertens
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Elise Mertens
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Volynets
| 1-2 (0-6, 6-4, 5-7)
| Elise Mertens
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-0 ()
| Barbora Krejcikova
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Iga Swiatek
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marie Bouzkova