Elise Mertens - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Elise Mertens - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Elise Mertens - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 12:01
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

La tenista belga Elise Mertens(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este viernes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 0-2 (6-7, 1-6) Iga Swiatek
18/04/2024 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-4) Elise Mertens

Últimos Resultados de Elise Mertens

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Coco Gauff 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Elise Mertens
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katie Volynets 1-2 (0-6, 6-4, 5-7) Elise Mertens
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Elise Mertens 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Elise Mertens 0-0 () Barbora Krejcikova

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Iga Swiatek
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 7-6) Marie Bouzkova
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