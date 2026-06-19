Escocia - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Escocia - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

La selección de Escocia, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. ante Marruecos este sábado a las 00:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Haití, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Marruecos ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Marruecos, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Escocia 3 1 2 Clasificado Marruecos 1 1 3 Tercero ¿? Brasil 1 1 4 Eliminado Haití 0 1

-Onces iniciales probables.

ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Che Adams.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

-Últimos Resultados de Escocia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland

-Últimos Resultados de Marruecos.