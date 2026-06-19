Escocia - Marruecos, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 19 de junio de 2026.

La selección de Escocia, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. ante Marruecos este sábado a las 00:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Haití, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Marruecos ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Marruecos, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESCOCIA: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andrew Robertson; Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Che Adams.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

-Últimos Resultados de Escocia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland

-Últimos Resultados de Marruecos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

0:00 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 0:00 1' Marruecos saca, y da comienzo el partido. 0:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 0:00 0' Bienvenidos a Gillette Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.