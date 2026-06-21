España - Arabia Saudita, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Arabia Saudita: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de España, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Arabia Saudita este domingo a las 18:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Cabo Verde, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Uruguay, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Uruguay 1 1 2 Clasificado Arabia Saudita 1 1 3 Tercero ¿? España 1 1 4 Eliminado Cabo Verde 1 1

-Onces iniciales probables.

ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Arabia Saudita.