España - Austria, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Austria: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

La selección de España se enfrenta en Dieciseisavos de final a Austria este jueves a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Austria.