España - Austria, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Austria: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
La selección de España se enfrenta en Dieciseisavos de final a Austria este jueves a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
|21/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 4-0
| Saudi Arabia
|15/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 0-0
| Cape Verde
-Últimos Resultados de Austria.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Austria
| 3-1
| Jordan