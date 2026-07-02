España - Austria, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Austria: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: España - Austria: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 2 julio 2026 16:00
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Madrid, 2 de julio de 2026.

La selección de España se enfrenta en Dieciseisavos de final a Austria este jueves a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain
21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia
15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Austria.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/06/2026 World Cup Grp. J Algeria 3-3 Austria
22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria
17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan

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