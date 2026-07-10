España - Bélgica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de julio de 2026.

La selección de España se enfrenta en Cuartos de final a Bélgica este viernes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Bélgica.