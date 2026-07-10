España - Bélgica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de julio de 2026.
La selección de España se enfrenta en Cuartos de final a Bélgica este viernes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.
BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Portugal
| 0-1
| Spain
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 3-0
| Austria
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
|21/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 4-0
| Saudi Arabia
|15/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 0-0
| Cape Verde
-Últimos Resultados de Bélgica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| USA
| 1-4
| Belgium
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| Belgium
| 3-2
| Senegal
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-5
| Belgium
|21/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 0-0
| Iran
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt