España - Cabo Verde, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de España y Cabo Verde debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. este lunes a las 18:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Cabo Verde 0 0 2 Clasificado Arabia Saudita 0 0 3 Tercero ¿? España 0 0 4 Eliminado Uruguay 0 0

-Onces iniciales probables.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.

CABO VERDE: Vozinha; Roberto Lopes, Logan Costa, Steven Moreira, Joao Paulo; Ryan Mendes, Jovane Cabral, Yannick Semedo, Jamiro Monteiro, Wagner Pina, Dailon Rocha Livramento.