España - Cabo Verde, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de España y Cabo Verde debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. este lunes a las 18:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Cabo Verde
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Arabia Saudita
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| España
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Uruguay
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Alejandro Baena.
CABO VERDE: Vozinha; Roberto Lopes, Logan Costa, Steven Moreira, Joao Paulo; Ryan Mendes, Jovane Cabral, Yannick Semedo, Jamiro Monteiro, Wagner Pina, Dailon Rocha Livramento.