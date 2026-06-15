España - Cabo Verde, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: España - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

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Las selecciones de España y Cabo Verde debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. este lunes a las 18:00

-Onces iniciales confirmados.

ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi.

CABO VERDE: Vozinha; Roberto Lopes, Diney Borges, Steven Moreira, Sidny Lopes Cabral; Jovane Cabral, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro, Kevin Lenini, Dailon Rocha Livramento.

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