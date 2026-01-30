Espanyol - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de enero de 2026.

El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ramon Terrats, Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras; Roberto Fernandez, Kike Garcia.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Victor Parada, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol 14/09/2024 LaLiga Espanyol 3-2 Alavés

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.