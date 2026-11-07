Espanyol - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Deportivo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|8
| Permanencia
| Deportivo
| 14
| 11
|14
| Permanencia
| Espanyol
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Onces iniciales probables
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Rafel Bauza, Edu Exposito, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Alejandro Santiago, Roberto Fernandez.
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis