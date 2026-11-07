Espanyol - Deportivo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Deportivo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 11:15
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Deportivo este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Atlético 28 11
3 Champions Real Madrid 27 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
8 Permanencia Deportivo 14 11
14 Permanencia Espanyol 11 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Rafel Bauza, Edu Exposito, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Alejandro Santiago, Roberto Fernandez.
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Miguel Loureiro, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Yeremay Hernandez; Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang.

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna
24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
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