Espanyol - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de septiembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Mallorca este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Pere Milla, Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado, Roberto Fernandez.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca 25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Mallorca.