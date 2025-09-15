Espanyol - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de septiembre de 2025.
El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Mallorca este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Pere Milla, Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado, Roberto Fernandez.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|05/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
|25/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe