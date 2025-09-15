Espanyol - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 15 septiembre 2025 20:32

Madrid, 15 de septiembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Mallorca este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Pere Milla, Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado, Roberto Fernandez.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca
25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe

Contador