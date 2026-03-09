Espanyol - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
El Espanyol, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Oviedo este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|7
| Permanencia
| Espanyol
| 36
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Ramon Terrats, Pere Milla, Kike Garcia.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|23/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Espanyol
| 2-0
| Real Oviedo
|16/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Real Oviedo
| 1-0
| Espanyol
|20/05/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-2
| Espanyol
|01/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona