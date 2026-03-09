Espanyol - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.

El Espanyol, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Oviedo este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Kike Garcia.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Luka Ilic, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 23/06/2024 LaLiga2 Playoff Espanyol 2-0 Real Oviedo 16/06/2024 LaLiga2 Playoff Real Oviedo 1-0 Espanyol 20/05/2024 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Espanyol 01/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés

-Últimos Resultados del Oviedo.