Espanyol - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de noviembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 18 12 9 Permanencia Sevilla 16 12 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Nemanja Gudelj, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Batista Mendy, Adnan Januzaj, Ruben Vargas, Alfon Gonzalez, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.