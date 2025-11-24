Espanyol - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de noviembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ramon Terrats; Kike Garcia, Pere Milla.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Batista Mendy, Adnan Januzaj, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Akor Adams.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.