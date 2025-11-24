Espanyol - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 20:16

Madrid, 24 de noviembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ramon Terrats; Kike Garcia, Pere Milla.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Batista Mendy, Adnan Januzaj, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol
25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla
04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona

