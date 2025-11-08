Espanyol - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
sábado, 8 noviembre 2025 20:17

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol
26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal
27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis

