Estados Unidos - Australia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Australia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Australia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:00
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Madrid, 19 de junio de 2026.

La selección de Estados Unidos, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lumen Field de Seattle, en EE. UU. ante Australia este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Paraguay, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Australia ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Turquía, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Estados Unidos 3 1
2 Clasificado Australia 3 1
3 Tercero ¿? Turquía 0 1
4 Eliminado Paraguay 0 1

-Onces iniciales probables.
ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Folarin Balogun, Giovanni Reyna.
AUSTRALIA: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.

-Últimos Resultados de Estados Unidos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Australia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

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