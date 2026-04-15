Eva Lys - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Eva Lys - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de abril de 2026.
La tenista alemana Eva Lys(78) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) este miércoles a las 20:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Eva Lys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Paula Badosa
|30/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Eva Lys
| 1-2 (7-5, 2-6, 0-6)
| Katie Volynets
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Eva Lys
|05/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Eva Lys
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Emerson Jones
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek