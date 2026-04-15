Eva Lys - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Eva Lys - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 19:02
Madrid, 15 de abril de 2026.

La tenista alemana Eva Lys(78) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) este miércoles a las 20:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Eva Lys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa
30/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Eva Lys 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) Katie Volynets
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sorana Cirstea 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Eva Lys
05/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Eva Lys 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Emerson Jones
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek

