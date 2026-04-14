Eva Lys - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Eva Lys - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 abril 2026 17:37
Madrid, 14 de abril de 2026.

La tenista Alemana Eva Lys(78) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Española Paula Badosa(106) este martes a las 18:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2025 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-1, 6-3) Eva Lys

-Últimos Resultados de Eva Lys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Eva Lys 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) Katie Volynets
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sorana Cirstea 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Eva Lys
05/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Eva Lys 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Iga Swiatek
04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Eva Lys 2-0 (6-2, 6-2) Suzan Lamens

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Lilli Tagger
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 2-6) Anna Kalinskaya
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (4-6, 3-6) Paula Badosa
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-1) Paula Badosa

Contenido patrocinado