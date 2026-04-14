Eva Lys - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Eva Lys - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de abril de 2026.
La tenista Alemana Eva Lys(78) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Española Paula Badosa(106) este martes a las 18:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2025
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Eva Lys
-Últimos Resultados de Eva Lys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Eva Lys
| 1-2 (7-5, 2-6, 0-6)
| Katie Volynets
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Eva Lys
|05/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Eva Lys
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|04/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Eva Lys
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Suzan Lamens
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lilli Tagger
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Paula Badosa
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Paula Badosa