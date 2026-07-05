Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP
Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 14:37
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este domingo no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2025 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-7, 6-4, 6-1, 6-3) Felix Auger-Aliassime
23/02/2023 Qatar Open (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (4-6, 6-7) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) Michael Zheng
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) Dino Prizmic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) Alexander Shevchenko
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Learner Tien 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) Marton Fucsovics
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo
27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

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