Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este domingo no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2025
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-7, 6-4, 6-1, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|23/02/2023
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-1)
| Michael Zheng
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-3, 7-5)
| Dino Prizmic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 6-1, 6-4)
| Alexander Shevchenko
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)
| Marton Fucsovics
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|27/06/2026
| Mallorca Championships (Final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina