Felix Auger-Aliassime - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Brandon Nakashima(35) este sábado a las 20:15.

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-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga 26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6) Daniel Altmaier 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Aleksandar Kovacevic 19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-5, 6-1) Vit Kopriva 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (6-7, 6-7) Mariano Navone

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.