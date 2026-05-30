Felix Auger-Aliassime - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Brandon Nakashima(35) este sábado a las 20:15.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Vit Kopriva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mariano Navone
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-3 (7-6, 4-6, 7-5, 1-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-3 (2-6, 5-7, 2-6)
| Brandon Nakashima
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alexander Blockx