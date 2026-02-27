Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Ruso Daniil Medvedev(11) este viernes a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2025
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Daniil Medvedev
|20/01/2024
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-3 (3-6, 4-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
|24/02/2023
| Qatar Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|17/02/2023
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jiri Lehecka
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jenson Brooksby
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Stan Wawrinka
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Juncheng Shang
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Juncheng Shang