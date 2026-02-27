Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Tennis Championships
Felix Auger-Aliassime - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 27 febrero 2026 13:04
Seguir en

Madrid, 27 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Ruso Daniil Medvedev(11) este viernes a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2025 Qatar Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (6-3, 0-0) Daniil Medvedev
20/01/2024 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) Daniil Medvedev
24/02/2023 Qatar Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-6) Felix Auger-Aliassime
17/02/2023 Rotterdam Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Zhizhen Zhang
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Jenson Brooksby
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Stan Wawrinka
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-1, 6-3) Juncheng Shang
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Juncheng Shang

Contador

Contenido patrocinado