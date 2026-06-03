Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros ATP
Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 13:46
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Madrid, 3 de junio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(14) este miércoles a las 14:45.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2025 Hopman Cup, Final Stage (Final) Flavio Cobolli 2-1 (6-7, 7-5, 10-8) Felix Auger-Aliassime
08/08/2024 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 2-6) Flavio Cobolli
27/02/2024 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) Alejandro Tabilo
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6) Daniel Altmaier
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Aleksandar Kovacevic

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) Zachary Svajda
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Learner Tien
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Yibing Wu
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) Andrea Pellegrino
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ignacio Buse

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