Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de junio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(14) este miércoles a las 14:45.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/07/2025
| Hopman Cup, Final Stage (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-7, 7-5, 10-8)
| Felix Auger-Aliassime
|08/08/2024
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|27/02/2024
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-2, 3-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 7-5, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6)
| Zachary Svajda
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
| Learner Tien
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Yibing Wu
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ignacio Buse