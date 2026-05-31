Ferdinand Livet Novkirichka - Juan Miguel Bolivar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Ferdinand Livet Novkirichka - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista francés Ferdinand Livet Novkirichka(1162) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) este domingo a las 14:00.

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-Últimos Resultados de Ferdinand Livet Novkirichka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2025 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Andres Santamarta 2-0 (6-1, 6-1) Ferdinand Livet Novkirichka

-Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar.