Ferdinand Livet Novkirichka - Juan Miguel Bolivar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Ferdinand Livet Novkirichka - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Ferdinand Livet Novkirichka - Juan Miguel Bolivar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 13:01
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista francés Ferdinand Livet Novkirichka(1162) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) este domingo a las 14:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ferdinand Livet Novkirichka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2025 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Andres Santamarta 2-0 (6-1, 6-1) Ferdinand Livet Novkirichka

-Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Juan Miguel Bolivar 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Simone Massellani
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Lachlan King 0-2 (5-7, 3-6) Juan Miguel Bolivar

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