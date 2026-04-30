Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Flavio Cobolli - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de abril de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este jueves a las 20:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|20/06/2025
| Halle Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|31/05/2025
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-1)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Flavio Cobolli
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-2)
| Francisco Cerundolo