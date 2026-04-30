Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Flavio Cobolli - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de abril de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este jueves a las 20:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli 20/06/2025 Halle Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev 31/05/2025 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Flavio Cobolli 27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 0-2 (3-6, 2-6) Flavio Cobolli 25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Flavio Cobolli 19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton 18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.