Flavio Cobolli - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Ivan Lendl Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de noviembre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este miércoles no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
|01/03/2026
| Mexican Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Frances Tiafoe
|25/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|16/02/2024
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-0 (2-5)
| Matteo Berrettini
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe