Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista argentino Roman Andres Burruchaga(67) este miércoles no antes de las 18:00.
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-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Marco Cecchinato
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|07/07/2026
| Braunschweig (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Max Schoenhaus
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 1-2 (2-6, 6-4, 5-7)
| Arthur Fery
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga