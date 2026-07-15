Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open
Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 julio 2026 17:01
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Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista argentino Roman Andres Burruchaga(67) este miércoles no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli
01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Marco Cecchinato 0-2 (1-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
07/07/2026 Braunschweig (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 0-2 (3-6, 3-6) Max Schoenhaus
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) Arthur Fery
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga

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