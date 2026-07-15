Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Flavio Cobolli - Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista argentino Roman Andres Burruchaga(67) este miércoles no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery 06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli 01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.