Flavio Cobolli - Stan Wawrinka, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 22 octubre 2026 19:35
Seguir en

Madrid, 22 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lyon Open al tenista suizo Stan Wawrinka(140) este jueves no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 United Cup, Group C (Round Robin) Flavio Cobolli 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Stan Wawrinka
07/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Stan Wawrinka

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli
26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Tristan Schoolkate 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Stan Wawrinka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Martin Landaluce
18/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Gustavo Heide 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Stan Wawrinka
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 3-0 (7-6, 7-6, 6-0) Stan Wawrinka
21/08/2026 Cancun (Octavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-4) Stan Wawrinka
19/08/2026 Cancun (Dieciseisavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (6-7, 6-7) Stan Wawrinka

Inicio del segundo set. Stan Wawrinka servirá primero.

Inicio del segundo set. Stan Wawrinka servirá primero.

Flavio Cobolli convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Flavio Cobolli convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Stan Wawrinka y se pone 5-2 por delante.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Stan Wawrinka y se pone 5-2 por delante.

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Flavio Cobolli se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Stan Wawrinka y se pone 3-2 por delante.

Flavio Cobolli rompe el servicio de Stan Wawrinka y se pone 3-2 por delante.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Stan Wawrinka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Stan Wawrinka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Flavio Cobolli gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Stan Wawrinka gana el primer juego y domina 1-0

Stan Wawrinka gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado