Flavio Cobolli - Stan Wawrinka, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Madrid, 22 de octubre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lyon Open al tenista suizo Stan Wawrinka(140) este jueves no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Stan Wawrinka
|07/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Stan Wawrinka
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (3-6, 6-2, 7-10)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3)
| Flavio Cobolli
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Stan Wawrinka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce
|18/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Gustavo Heide
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Stan Wawrinka
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-0)
| Stan Wawrinka
|21/08/2026
| Cancun (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Stan Wawrinka
|19/08/2026
| Cancun (Dieciseisavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Stan Wawrinka