Francia - Irak, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Francia - Irak: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

La selección de Francia, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Irak este lunes a las 23:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 como local contra Senegal, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irak ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 4 cosechada como local contra Noruega, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.

IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem, Ayman Hussein.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Irak.