Francia - Suecia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Suecia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Suecia este martes a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.

SUECIA: Jacob Widell Zetterstroem; Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindeloef, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Suecia.