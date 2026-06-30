Francia - Suecia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Suecia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
La selección de Francia se enfrenta en Dieciseisavos de final a Suecia este martes a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.
SUECIA: Jacob Widell Zetterstroem; Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindeloef, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|22/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-0
| Iraq
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal
-Últimos Resultados de Suecia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. F
| Japan
| 1-1
| Sweden
|20/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 5-1
| Sweden
|15/06/2026
| World Cup Grp. F
| Sweden
| 5-1
| Tunisia