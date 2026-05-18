Francisco Cerundolo - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Francisco Cerundolo - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de mayo de 2026.
El tenista Argentino Francisco Cerundolo(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este lunes a las 12:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Alex de Minaur
|18/01/2025
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 1-3 (7-5, 6-7, 3-6, 3-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Francisco Cerundolo
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Blockx
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Luciano Darderi
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Yannick Hanfmann
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sebastian Ofner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur