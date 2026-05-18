Francisco Cerundolo - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Francisco Cerundolo - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de mayo de 2026.

El tenista Argentino Francisco Cerundolo(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este lunes a las 12:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur 18/01/2025 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 1-3 (7-5, 6-7, 3-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 6-4) Francisco Cerundolo 08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (0-6, 2-6) Francisco Cerundolo 28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx 27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-2, 6-3) Luciano Darderi 25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-1, 7-5) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.