Francisco Cerundolo - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Francisco Cerundolo - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Francisco Cerundolo - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 11:00
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Madrid, 18 de mayo de 2026.

El tenista Argentino Francisco Cerundolo(27) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este lunes a las 12:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur
18/01/2025 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 1-3 (7-5, 6-7, 3-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 6-4) Francisco Cerundolo
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (0-6, 2-6) Francisco Cerundolo
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-2, 6-3) Luciano Darderi
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-1, 7-5) Yannick Hanfmann

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 4-6) Hamad Medjedovic
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur

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