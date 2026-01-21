Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Onces Iniciales probables: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 13:47
Madrid, 21 de enero de 2026.

El Galatasaray, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Rams Global Stadyumu ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Monaco, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el PSV Eindhoven, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Real Madrid 15 7
3 Bayern Munich 15 6
4 Tottenham Hotspur 14 7
5 Paris Saint-Germain 13 7
6 Sporting CP 13 7
7 Manchester City 13 7
8 Atalanta 13 6
9 Inter 12 7
10 Atlético 12 6
11 Liverpool 12 6
12 Borussia Dortmund 11 7
13 Newcastle United 10 6
14 Chelsea 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Bayer Leverkusen 9 7
20 Monaco 9 7
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Olympiacos 8 7
23 SSC Napoli 8 7
24 FC Copenhague 8 7
25 Qarabag FK 7 6
26 Brujas 7 7
27 Bodoe/Glimt 6 7
28 Benfica 6 6
29 Pafos FC 6 6
30 Union St.Gilloise 6 6
31 Ajax 6 7
32 Athletic Bilbao 5 6
33 Eintracht Frankfurt 4 6
34 Slavia Prague 3 6
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales probables.
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgun, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del Galatasaray.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray
25/11/2025 Champions Galatasaray 0-1 Union St.Gilloise
05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray
22/10/2025 Champions Galatasaray 3-1 Bodoe/Glimt
30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético

