Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El Galatasaray, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Rams Global Stadyumu ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Monaco, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el PSV Eindhoven, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgun, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
-Últimos Resultados del Galatasaray.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Monaco
| 1-0
| Galatasaray
|25/11/2025
| Champions
| Galatasaray
| 0-1
| Union St.Gilloise
|05/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-3
| Galatasaray
|22/10/2025
| Champions
| Galatasaray
| 3-1
| Bodoe/Glimt
|30/09/2025
| Champions
| Galatasaray
| 1-0
| Liverpool
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético