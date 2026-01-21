Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

El Galatasaray, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Rams Global Stadyumu ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Monaco, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el PSV Eindhoven, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgun, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del Galatasaray.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray 25/11/2025 Champions Galatasaray 0-1 Union St.Gilloise 05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray 22/10/2025 Champions Galatasaray 3-1 Bodoe/Glimt 30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.