Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Galatasaray - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 enero 2026 18:00
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

El Galatasaray, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Rams Global Stadyumu ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Monaco, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el PSV Eindhoven, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgun, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del Galatasaray.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray
25/11/2025 Champions Galatasaray 0-1 Union St.Gilloise
05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray
22/10/2025 Champions Galatasaray 3-1 Bodoe/Glimt
30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético

Contador

Contenido patrocinado