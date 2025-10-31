Getafe - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de octubre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Borja Mayoral, Adrian Liso.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Getafe
|10/11/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Girona
|16/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Girona
|20/08/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Getafe
|04/03/2023
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Girona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona