Getafe - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de octubre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Borja Mayoral, Adrian Liso.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe 10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona 16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona 20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe 04/03/2023 LaLiga Getafe 3-2 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.