Getafe - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Martin Satriano, Luis Vazquez.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sergi Altimira, Alvaro Fidalgo, Nelson Deossa; Ezequiel Avila, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 23/02/2025 LaLiga Getafe 1-2 Betis 18/09/2024 LaLiga Betis 2-1 Getafe 04/02/2024 LaLiga Betis 1-1 Getafe 21/10/2023 LaLiga Getafe 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Betis.