Getafe - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 9 enero 2026 16:15
Madrid, 9 de enero de 2026.

El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 38 17
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 28 18
10 Permanencia Getafe 21 18
15 Permanencia Real Sociedad 18 18
18 Descenso Valencia 16 18
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 12 18

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Diego Rico, Allan Nyom, Kiko, Juan Iglesias; Javier Munoz, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Alex Sancris, Adrian Liso.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe
01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad
21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad
24/09/2023 LaLiga Real Sociedad 4-3 Getafe
08/04/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal

