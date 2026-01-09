Getafe - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|10
| Permanencia
| Getafe
| 21
| 18
|15
| Permanencia
| Real Sociedad
| 18
| 18
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 12
| 18
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Diego Rico, Allan Nyom, Kiko, Juan Iglesias; Javier Munoz, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Alex Sancris, Adrian Liso.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Getafe
|01/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Real Sociedad
|21/04/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Real Sociedad
|24/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 4-3
| Getafe
|08/04/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal