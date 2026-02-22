Getafe - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Neal Maupay, Akor Adams.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|01/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Sevilla
|14/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Getafe
|30/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|16/12/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla