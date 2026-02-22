Getafe - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Getafe - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 13:16
Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Sevilla este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Neal Maupay, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla
14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe
30/03/2024 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
16/12/2023 LaLiga Sevilla 0-3 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla

