Getafe - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 13:15
Madrid, 18 de enero de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Valencia este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Djene, Diego Rico, Juan Iglesias, Domingos Duarte; Kiko, Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Martin Satriano.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Lucas Beltran, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
27/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Valencia
09/03/2024 LaLiga Valencia 1-0 Getafe
08/12/2023 LaLiga Getafe 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla

