Ghana - Panamá, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Ghana - Panamá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Ghana y Panamá debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BMO Field este jueves a las 01:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Croacia 0 0 2 Clasificado Inglaterra 0 0 3 Tercero ¿? Ghana 0 0 4 Eliminado Panamá 0 0

-Onces iniciales probables.

GHANA: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu, Inaki Williams, Jordan Ayew, Abdul Fatawu, Antoine Semenyo.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Edgardo Farina, Fidel Escobar, Jose Cordoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Anibal Godoy, Eric Davis; Yoel Barcenas, Jose Fajardo, Ismael Diaz.