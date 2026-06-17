Ghana - Panamá, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Ghana - Panamá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Ghana y Panamá debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BMO Field este jueves a las 01:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Croacia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Inglaterra
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Ghana
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Panamá
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
GHANA: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu, Inaki Williams, Jordan Ayew, Abdul Fatawu, Antoine Semenyo.
PANAMÁ: Orlando Mosquera; Edgardo Farina, Fidel Escobar, Jose Cordoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Anibal Godoy, Eric Davis; Yoel Barcenas, Jose Fajardo, Ismael Diaz.