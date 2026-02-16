Girona - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de febrero de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Barcelona este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 30/03/2025 LaLiga Barcelona 4-1 Girona 15/09/2024 LaLiga Girona 1-4 Barcelona 04/05/2024 LaLiga Girona 4-2 Barcelona 10/12/2023 LaLiga Barcelona 2-4 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Barcelona.