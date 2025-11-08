Girona - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Mariano Diaz, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés 11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona 10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona 18/12/2023 LaLiga Girona 3-0 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.