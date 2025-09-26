Girona - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de septiembre de 2025.
El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Axel Witsel, Ivan Martin, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Cristian Portu, Vladyslav Vanat.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Pere Milla; Javier Puado, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Girona
|23/11/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-1
| Espanyol
|01/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Espanyol
|07/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol