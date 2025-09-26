Girona - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 26 septiembre 2025 20:16

Madrid, 26 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Axel Witsel, Ivan Martin, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Cristian Portu, Vladyslav Vanat.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Pere Milla; Javier Puado, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona
23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol
01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol
07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol

