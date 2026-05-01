Girona - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 16:01
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Madrid, 1 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 65 33
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
15 Permanencia Girona 38 33
17 Permanencia Mallorca 35 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 33
20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Axel Witsel, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Jan Virgili.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca
14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona
03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona
23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca

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