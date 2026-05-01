Girona - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 65 33 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 15 Permanencia Girona 38 33 17 Permanencia Mallorca 35 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 33 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Axel Witsel, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Jan Virgili.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca 14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona 03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona 23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Mallorca.