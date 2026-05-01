Girona - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de mayo de 2026.
El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|15
| Permanencia
| Girona
| 38
| 33
|17
| Permanencia
| Mallorca
| 35
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 33
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Axel Witsel, Fran Beltran, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Jan Virgili.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|05/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Mallorca
|14/12/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Girona
|03/03/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Girona
|23/09/2023
| LaLiga
| Girona
| 5-3
| Mallorca
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca