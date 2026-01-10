Girona - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
El Girona, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 19
| 18
|17
| Permanencia
| Girona
| 18
| 18
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 12
| 18
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Jon Moncayola, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Girona
|29/08/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-0
| Osasuna
|09/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Osasuna
|04/11/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Girona
|04/06/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna