Girona - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Girona, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 13 Permanencia Osasuna 19 18 17 Permanencia Girona 18 18 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Jon Moncayola, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna 09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna 04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona 04/06/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Osasuna.