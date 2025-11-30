Girona - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Girona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 noviembre 2025 20:16

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona
07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid
10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona
30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid
25/04/2023 LaLiga Girona 4-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia

Contador

Contenido patrocinado