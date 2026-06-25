Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

El tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(164) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este jueves no antes de las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Abedallah Shelbayh 0-2 (2-6, 4-6) Grigor Dimitrov 23/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Marc Polmans 0-2 (1-6, 6-7) Grigor Dimitrov 18/06/2026 Dublin (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 6-7) Kyrian Jacquet 17/06/2026 Dublin (Octavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-2, 6-3) Conor Gannon 16/06/2026 Dublin (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 6-4) Chris Rodesch

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.