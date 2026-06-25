Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mallorca Championships
Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 16:32
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Madrid, 25 de junio de 2026.

El tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(164) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este jueves no antes de las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Abedallah Shelbayh 0-2 (2-6, 4-6) Grigor Dimitrov
23/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Marc Polmans 0-2 (1-6, 6-7) Grigor Dimitrov
18/06/2026 Dublin (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 6-7) Kyrian Jacquet
17/06/2026 Dublin (Octavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-2, 6-3) Conor Gannon
16/06/2026 Dublin (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 6-4) Chris Rodesch

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci

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