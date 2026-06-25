Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Grigor Dimitrov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de junio de 2026.
El tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(164) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este jueves no antes de las 17:30.
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-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Abedallah Shelbayh
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Grigor Dimitrov
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Marc Polmans
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Grigor Dimitrov
|18/06/2026
| Dublin (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Kyrian Jacquet
|17/06/2026
| Dublin (Octavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Conor Gannon
|16/06/2026
| Dublin (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Chris Rodesch
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci