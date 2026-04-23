Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(140) este jueves a las 17:55.

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-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Iryna Shymanovich 14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Jessika Ponchet 02/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Renata Zarazua 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-3, 6-4) Jelena Ostapenko

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.