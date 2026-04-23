Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 23 abril 2026 16:56
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Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(140) este jueves a las 17:55.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Iryna Shymanovich
14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Jessika Ponchet
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Renata Zarazua
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-3, 6-4) Jelena Ostapenko

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (6-2, 6-4) Venus Williams
14/04/2026 Oeiras 3 (Dieciseisavos de final) Maja Chwalinska 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) Kaitlin Quevedo
11/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Veronika Erjavec 0-2 (6-7, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Tamara Zidansek 1-1 (6-4, 2-6, 0-0) Kaitlin Quevedo
25/03/2026 Dubrovnik (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (2-6, 2-6) Veronika Erjavec

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