Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(140) este jueves a las 17:55.
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-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Iryna Shymanovich
|14/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
| Jessika Ponchet
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Renata Zarazua
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jelena Ostapenko
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Venus Williams
|14/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|11/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Veronika Erjavec
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Tamara Zidansek
| 1-1 (6-4, 2-6, 0-0)
| Kaitlin Quevedo
|25/03/2026
| Dubrovnik (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Veronika Erjavec