Hailey Baptiste - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este jueves a las 16:00.
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jasmine Paolini
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Iryna Shymanovich
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Anna Bondar
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Dalma Galfi
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Panna Udvardy
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva