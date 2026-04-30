Hailey Baptiste - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: jueves, 30 abril 2026 15:02
Madrid, 30 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(8) este jueves a las 16:00.

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Hailey Baptiste
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-3) Jasmine Paolini
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Iryna Shymanovich

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Anna Bondar
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Dalma Galfi
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-2) Panna Udvardy
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva

